Полиция Мордовии задержала пенсионера за ловлю карасей с помощью сети

Сотрудники ГУ МВД России по Мордовии пресекли действия браконьера около села Морга. Как пояснили в ведомстве, 62-летний сельчанин был уличен в том, что ловил в местном водоеме карасей, используя для этого сеть, что является признаком браконьерского промысла.
Популярные статьи
- Авиакомпания Georgian Airways ответила президенту Грузии Саломе Зурабишвили отказом в обслуживании после критики
- Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал освобождение Артемовска бойцами ЧВК «Вагнер»
- Переживший атомную бомбардировку Хиросимы выступил против участия президента Украины Зеленского в саммите G7
Свежие комментарии