Федеральное агентство новостей №1

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Полиция Мордовии задержала пенсионера за ловлю карасей с помощью сети

Полиция Мордовии задержала пенсионера за ловлю карасей с помощью сети

Сотрудники ГУ МВД России по Мордовии пресекли действия браконьера около села Морга. Как пояснили в ведомстве, 62-летний сельчанин был уличен в том, что ловил в местном водоеме карасей, используя для этого сеть, что является признаком браконьерского промысла.

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