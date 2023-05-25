Полиция Мордовии задержала пенсионера за ловлю карасей с помощью сети

Сотрудники ГУ МВД России по Мордовии пресекли действия браконьера около села Морга. Как пояснили в ведомстве, 62-летний сельчанин был уличен в том, что ловил в местном водоеме карасей, используя для этого сеть, что является признаком браконьерского промысла.