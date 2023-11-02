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Путин о бесчинствах в Махачкале: Мы знаем, где сидит этот паук

Путин о бесчинствах в Махачкале: Мы знаем, где сидит этот паук

  Президент дал самую жесткую оценку Западу за время противостояния Перед совещанием Владимира Путина с главами силовых ведомств, которое началось поздно вечером 30 ноября, правоохранительные структуры уже дали первую информацию об организаторах антисемитских беспорядков в Махачкале.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
За русских ТАК БЫ ТОПИЛИ... как за израильских семитов...
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