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Ukraine: 37 dead near Kyiv after ammunition depot hit

Ukraine: 37 dead near Kyiv after ammunition depot hit

At least 37 people are dead in Ukraine and many more wounded after a Russian drone hit an ammunition warehouse, causing explosions and fire.

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