Гороскоп на 23 июля

23 июляОвныЭтот день требует осторожности: борьба Солнца с Плутоном не обещает ничего хорошего. Свидания, шопинг, процедуры красоты, зачатие детей – только не сегодня!ТельцыНа работе или дома, а может быть, в обеих частях этого маршрута может быть горячо.