Сотрудница Госдепартамента США обвинила президента Байдена в причастности к геноциду палестинцев в секторе Газа

Одна из сотрудниц Государственного департамента США Сильвия Якуб выступила с обвинениями в адрес президента страны Джо Байдена, утверждая, что он несет ответственность за геноцид палестинцев в секторе Газа.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии