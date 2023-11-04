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Сотрудница Госдепартамента США обвинила президента Байдена в причастности к геноциду палестинцев в секторе Газа

Сотрудница Госдепартамента США обвинила президента Байдена в причастности к геноциду палестинцев в секторе Газа

Одна из сотрудниц Государственного департамента США Сильвия Якуб выступила с обвинениями в адрес президента страны Джо Байдена, утверждая, что он несет ответственность за геноцид палестинцев в секторе Газа.

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