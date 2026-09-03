В Казани впервые открылся международный салон «Комплексная безопасность»

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ» Сегодня в Международном выставочном центре «Казань Экспо» открылся XVI Международный салон средств обеспечения безопасности «Комплексная безопасность».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Автоэксперт Попов...
- Книги, которые хо...
- За Волгой от стол...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым