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Татар-информ

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В Казани впервые открылся международный салон «Комплексная безопасность»

В Казани впервые открылся международный салон «Комплексная безопасность»

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ» Сегодня в Международном выставочном центре «Казань Экспо» открылся XVI Международный салон средств обеспечения безопасности «Комплексная безопасность».

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