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8 советских режиссёров, чьи фильмы собрали больше всего зрителей в кинотеатрах СССР

8 советских режиссёров, чьи фильмы собрали больше всего зрителей в кинотеатрах СССР

Сегодня коммерческий успех кино привычно меряют миллионами в кассе. В советское время главной метрикой была народная любовь, выраженная в количестве проданных билетов.

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