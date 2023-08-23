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  • Алексей Тан
    Телекамеры показали... что они (Пригожин-Уткин) садились в самолёт.Первый подозревае...
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    А может там, в самолёте и вовсе небыло Пригожина и Уткина. Сейчас за ними открыли охоту (хохлы, мi-6,)и им надо "изще...Первый подозревае...

«Евгений Пригожин и Дмитрий Уткин погибли»

«Евгений Пригожин и Дмитрий Уткин погибли»

Бизнес-джет Embraer-135 с бортовым номером RA-02795, принадлежавший 62-летнему основателю ЧВК "Вагнер" и владельцу компании "Конкорд" Евгению Пригожину, следовал из аэропорта "Шереметьево" в Санкт-Петербург.

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https://argumenti.mirtesen.ru/blog/43709724146/Press-sluzhba-Evgeniya-Prigozhina-podtverdila-ego-gibel?utm_referrer=mirtesen.ru
Пресс-служба Евгения Пригожина подтвердила его гибель - Аргументы недели - 24 августа - 43709724146
Аргументы недели - МирТесен
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1 час.
Алексей Тан
Пригожин Евгений Викторович величайший полководец современной истории, положивший жизнь свою в борьбе с врагами Отечества,... ---- ======= Как то этого финансового ДЕЛЯГУ... ну совсем не хочется называть ....-&quot;величайшим полководцем... а уж тем боле &quot;борцом&quot; за наше Отечество!!!.
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1 час.
СС
Стас С
Доя того, чтобы пониммть что это убийство университеты заканчиаать не надо. И сделали это не какие то там американцы или украинцы, а те кому он сильно мешал здесь в России.
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1 час.

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