«Евгений Пригожин и Дмитрий Уткин погибли»

Пригожин Евгений Викторович величайший полководец современной истории, положивший жизнь свою в борьбе с врагами Отечества,... ---- ======= Как то этого финансового ДЕЛЯГУ... ну совсем не хочется называть ....-"величайшим полководцем... а уж тем боле "борцом" за наше Отечество!!!.

СС

Стас С

Доя того, чтобы пониммть что это убийство университеты заканчиаать не надо. И сделали это не какие то там американцы или украинцы, а те кому он сильно мешал здесь в России.