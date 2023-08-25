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Ольга Жолудева: «Хочу приехать на Кубок мира, чтобы побороться за высокие места – с пониманием, что могу реализовывать себя, а не просто участвовать»

Жолудевой 21 года, она серебряный призер юниорского ЧМ-2021 в эстафете. – Ты должна была вскоре после Игр в Пекине дебютировать на Кубке мира, но не сложилось.

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