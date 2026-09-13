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Время собирать урожай: в Meat_Coin запустили осенний сезон Bağ Bozumu

Время собирать урожай: в Meat_Coin запустили осенний сезон Bağ Bozumu

Инжир, гранат и слива становятся главными продуктами ранней осени в новом special Meat_Coin. Сезон Bağ Bozumu — «время сбора винограда» по-турецки — здесь переосмыслили через четыре блюда, десерт, авторский коктейль и винные пары.

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