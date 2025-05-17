Стать гражданами России жителям Абхазии станет проще

Стать гражданами России жителям Абхазии станет прощеПрезидент Российской Федерации Владимир Путин своим указом предоставил гражданам Абхазии возможность приобретения российского гражданства в ускоренном порядке.
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