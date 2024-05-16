Про символическую составляющую начавшегося визита Путина в Китай надо понимать две важные вещи: ✔️ Это первая поездка после инаугурации.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Про символическую составляющую начавшегося визита Путина в Китай надо понимать две важные вещи: ✔️ Это первая поездка после инаугурации.
Свежие комментарии