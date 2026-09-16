Стратегический дрон НАТО RQ-4D Phoenix вновь заметили над Чёрным морем

Стратегический разведывательный дрон НАТО RQ-4D Phoenix снова заметили над нейтральными водами Чёрного моря – впервые с начала сентября.
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