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Нижегородская правда

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Пострадавшим от атак БПЛА в Нижнем Новгороде предложили дополнительные выплаты

Пострадавшим от атак БПЛА в Нижнем Новгороде предложили дополнительные выплаты

Дополнительные меры социальной поддержки для жителей Нижнего Новгорода, чье имущество пострадало в результате атак беспилотников, планируют ввести в 2026 году.

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