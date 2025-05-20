Врач Мясников заявил, что пониженного давления не существует

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о ловушке, связанной с артериальным давлением.В эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» Мясников ответил на вопрос, необходимо ли повышать давление, если оно ниже нормы.
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