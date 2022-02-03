Уже завтра: синоптики предупреждают об изменении погоды в Приморье

Синоптики сообщают, что в пятницу температура воздуха будет на уровне четверга — в ночные часы на большей части территории края около -16…-26°С, на северо-востоке может похолодать до -28…-30°С, а на берегу в тёмное время суток ожидается -11…-14°С.