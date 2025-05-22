Автоэксперт Шкуматов спрогнозировал постепенное исчезновение Kia Rio из такси

Постепенно таксопарки перестанут эксплуатировать автомобили Kia Rio и Hyundai Solaris, однако массового дешевого вывода машин на продажу не произойдет, сообщил автоэксперт Петр Шкуматов в комментарии для Ura.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии