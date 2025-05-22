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Автоэксперт Шкуматов спрогнозировал постепенное исчезновение Kia Rio из такси

Автоэксперт Шкуматов спрогнозировал постепенное исчезновение Kia Rio из такси

Постепенно таксопарки перестанут эксплуатировать автомобили Kia Rio и Hyundai Solaris, однако массового дешевого вывода машин на продажу не произойдет, сообщил автоэксперт Петр Шкуматов в комментарии для Ura.

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