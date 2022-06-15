Телеведущий Киселев указал Галкину на его заработки из федерального бюджета

Журналист Дмитрий Киселев прокомментировал слова шоумена Максима Галкина о независимости от России. Улетев за границу, Галкин регулярно выходит на связь с подписчиками и высказывает свою точку зрения по поводу происходящих на Украине событий.
Журналист Дмитрий Киселев прокомментировал слова шоумена Максима Галкина о независимости от России. Улетев за границу, Галкин регулярно выходит на связь с подписчиками и высказывает свою точку зрения по поводу происходящих на Украине событий.
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