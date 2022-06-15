Экономика сегодня

290 920 подписчиков

Телеведущий Киселев указал Галкину на его заработки из федерального бюджета

Телеведущий Киселев указал Галкину на его заработки из федерального бюджета

Журналист Дмитрий Киселев прокомментировал слова шоумена Максима Галкина о независимости от России. Улетев за границу, Галкин регулярно выходит на связь с подписчиками и высказывает свою точку зрения по поводу происходящих на Украине событий.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх