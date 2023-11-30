Пища, богатая полифенолами, снижает риск сердечных заболеваний и болезни Альцгеймера

Учёные продолжают углублять наши знания о важности питания, насыщенного полифенолами, для общего здоровья и защите от ССЗ, а также болезни Альцгеймера Полифенолами (ПФ) называется группа природных соединений, обнаруживаемых в различных продуктах растительного происхождения и морских водорослях.