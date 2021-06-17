Замглавы офиса Зеленского Андрей Сибига оценил результаты саммита в Женеве для Украины

КИЕВ, 18 июн - РИА Новости. Встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена подтвердила, что никакого компромиссного решения по Украине во вред Киеву не будет, считает заместитель главы офиса украинского президента Андрей Сибига.