920 л.с. и разгон до 200 км/ч за 7,3 секунды. Представлен Lamborghini Temerario, он заменит Huracan

Lamborghini официально представила Temerario — новейший суперкар, пришедший на смену модели Huracan. Temerario является подключаемым гибридом: он получил битурбированный 4,0-литровый мотор V8 и три электромотора.
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