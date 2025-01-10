Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 807 подписчиков

Ученые обнаружили в грозовых тучах смертельно опасное гамма-излучение

Ученые обнаружили в грозовых тучах смертельно опасное гамма-излучение

Ученые-физики нашли в грозовых тучах смертельное гамма-излучениеГруппа ученых-физиков из нескольких стран сделала интересное и пугающее открытие - в грозовых тучах есть опасное гамма-излучение в грозовых тучах.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
GS
Grigorij Smoljakov
Тэны тоже дают тонизирующее излучение
Ответить
17 час.

Картина дня

наверх