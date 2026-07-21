Бьянка Цензори снова появилась на публике в «голом» наряде: фото

Публичные выходы Канье Уэста и Бьянки Цензори давно превратились в своеобразные перформансы. Очередным поводом для обсуждений стала обычная, на первый взгляд, прогулка — папарацци сфотографировали супругов на парковке в Лос‑Анджелесе.
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