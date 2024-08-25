Илон Маск заявил, что Цукерберга не задержат по аналогии с Дуровым

Главу корпорации Meta* Марка Цукерберга не задержат в отличие от сооснователя мессенджера Telegram Павла Дурова, так как он сотрудничает с властями других стран и модерирует контент, заявил американский бизнесмен Илон Маск.
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