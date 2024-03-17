Прощеное воскресенье: что о нём надо знать

Прощеным воскресением называется последний день Масленицы или последний день перед Великим Постом. Название этого воскресного дня связано с раннехристианской традицией просить друг у друга прощение за все обиды.
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