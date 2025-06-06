WP раскрыла цель новой операции ВСУ против России после «Паутины»

Боец РФ рассказал, что командиры ВСУ случайно узнали о потере Фёдоровки в ДНР. СМИ: Украина планирует атаковать дронами российские военные корабли в Тихом океане Украина намерена расширить географию использования морских дронов, маскируемых под контейнерные грузы, для нанесения ударов по российским военным кораблям и их союзникам в северной части Тихого океана.