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Царьград

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Камран Абилов: Эстония скрывает украинские дроны для спокойствия

Камран Абилов: Эстония скрывает украинские дроны для спокойствия

Временный поверенный в делах России в Таллине Камран Абилов указал на сокрытие Эстонией информации об украинских дронах в ее воздушном пространстве.

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