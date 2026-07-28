Педагоги школы 1370 стали призёрами Открытого московского конкурса

Музыкальный руководитель Татьяна Просукова и воспитатель Наталья Борисова из школы №1370 стали призёрами Открытого московского конкурса игровых практик «Играют дети Москвы!» «От дошкольного отделения школы вниманию жюри была предложена игра «Продаём горшки», которая будет интересна и взрослым, и ребятам, поскольку она даёт возможность участникам поделиться эмоциями, развить коммуникативные навыки, ловкость и воображение», — рассказали в учебном заведении.