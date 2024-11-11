Дуда: После начала войны на Украине служба польских солдат и офицеров стала более сложной и рискованной Президент Польши встретился с военнослужащими.
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Дуда: После начала войны на Украине служба польских солдат и офицеров стала более сложной и рискованной Президент Польши встретился с военнослужащими.
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