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Царьград

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Маск останется другом, даже если уйдет из Белого дома: Вице-президент США "обнял" руководителя SpaceX

Маск останется другом, даже если уйдет из Белого дома: Вице-президент США "обнял" руководителя SpaceX

Для Вэнса и Трампа богатейший человек на земле будет советником навсегда.Миллиардер Илон Маск (самый состоятельный человек мира по версии Forbes c состоянием в $386,8 млрд) останется "другом и советником" администрации президента США Дональда Трампа даже после запланированного на май-июнь ухода из Департамента эффективности правительства (DOGE), который он сейчас курирует.

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