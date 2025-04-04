Маск останется другом, даже если уйдет из Белого дома: Вице-президент США "обнял" руководителя SpaceX

Для Вэнса и Трампа богатейший человек на земле будет советником навсегда.Миллиардер Илон Маск (самый состоятельный человек мира по версии Forbes c состоянием в $386,8 млрд) останется "другом и советником" администрации президента США Дональда Трампа даже после запланированного на май-июнь ухода из Департамента эффективности правительства (DOGE), который он сейчас курирует.