Журнал «Профиль»

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Что случилось ночью, 3 мая

Что случилось ночью, 3 мая

Российский Минздрав разработал методички для разговора врачей с теми, кто захотел сделать аборт. Они уже поступили в медучреждения Приморского и Камчатского краев, а также Архангельской, Калужской, Новгородской, Тульской и Магаданской областей.

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