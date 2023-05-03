Что случилось ночью, 3 мая

Российский Минздрав разработал методички для разговора врачей с теми, кто захотел сделать аборт. Они уже поступили в медучреждения Приморского и Камчатского краев, а также Архангельской, Калужской, Новгородской, Тульской и Магаданской областей.
Российский Минздрав разработал методички для разговора врачей с теми, кто захотел сделать аборт. Они уже поступили в медучреждения Приморского и Камчатского краев, а также Архангельской, Калужской, Новгородской, Тульской и Магаданской областей.
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