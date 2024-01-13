📚 КАРРИЗИ ДОНАТО "ДЕВУШКА В ТУМАНЕ"(ДЕТЕКТИВ)*

КНИГИЗатерянный в Альпах сонный городок, рождественский вечер, туман. От дома, где сияют огни елки и лежат подарки, до празднично украшенной местной церкви всего триста метров, но в церкви юная Анна Лу так и не появилась… Вездесущие журналисты, фоторепортеры и телевизионщики осаждают городок.