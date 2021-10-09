Очередная партия спутников OneWeb будет запущена с Восточного 14 октября

Государственная корпорация «Роскосмос» сообщает о том, что на космодроме Восточный, который расположен на Дальнем Востоке в Амурской области, завершена общая сборка ракеты «Союз-2.
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