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Тульские новости

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ПВО Тульской области сбила 26 украинских дронов

ПВО Тульской области сбила 26 украинских дронов

26 украинских беспилотников вторглись в воздушное пространство региона, все цели были успешно ликвидированы силами ПВО, рассказываем подробностиВ ночь с 13 на 14 октября Тульская область подверглась массированной атаке украинских беспилотников.

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