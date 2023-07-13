Фейков нет. Только достоверные новости

7 926 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Потемкин
    Не вам крысам диванным Вагнеров судитьСнарядов, говориш...
  • Лариса Поплавская
    На наших землях устраивают школы, лицеи, спорткомплексы за чернозадых, а наши что не достойны там учиться? Дожили на ...Дети мигрантов ли...
  • анатолий андреев
    👍👍👍Генерал Попов («С...

«Мельницы (жернова́) Господни мелют медленно, но верно (неумолимо)»

«Мельницы (жернова́) Господни мелют медленно, но верно (неумолимо)»

Бастрыкин раскритиковал работу следственных органов по расследованию преступлений мигрантов Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил во вторник о росте числа преступлений, совершенных мигрантами, сообщило ведомство.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Россиянин
Лиха беда начало.
Ответить
14 час.
Россиянин
Штрафы для нанимателей нелегальных мигрантов должны быть астрономическими.
Ответить
14 час.
СВ
Сергей Васильевич
В первую очередь должны быть закрыты каналы нелегальной миграционной политики. Смотри, кому это выгодно.
Ответить
13 час.

Картина дня

наверх