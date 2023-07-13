«Мельницы (жернова́) Господни мелют медленно, но верно (неумолимо)»

Бастрыкин раскритиковал работу следственных органов по расследованию преступлений мигрантов Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил во вторник о росте числа преступлений, совершенных мигрантами, сообщило ведомство.
Бастрыкин раскритиковал работу следственных органов по расследованию преступлений мигрантов Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил во вторник о росте числа преступлений, совершенных мигрантами, сообщило ведомство.
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