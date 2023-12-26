Стройкомплекс подвел итоги работы с образовательными организациями и отраслевыми компаниями - Лёвкин

Московский стройкомплекс является посредником между профильными организациями образования и строительными компаниями, популяризируя и привлекая молодых специалистов в строительную отрасль для реализации утвержденных Мэром Москвы Сергеем Собяниным государственных программ.
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