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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мбаппе пропустит матчи с Нидерландами и Польшей в группе Евро-2024 из-за перелома носа (Le Figaro)

В 1-м туре группового этапа чемпионата Европы сборная Франции одержала победу над Австрией со счетом 1:0.

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