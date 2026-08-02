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Царьград

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Шахназаров: В архивах КГБ Лайма Вайкуле проходила под кличкой "Глория"

Шахназаров: В архивах КГБ Лайма Вайкуле проходила под кличкой "Глория"

Шахназаров: В архивах КГБ Лайма Вайкуле проходила под кличкой "Глория". Как-то Вайкуле призналась в разговоре с Артуром Смольяниновым*, что в США ей приходилось переходить на шёпот, "чтобы не думали, что мы из "совка".

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