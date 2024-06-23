В подмосковной Балашихе группа подростков терроризирует местных жителей

Место, где орудуют подростки, находится в районе ЖК «Новое Измайлово».Беспокойную жизнь жителям ЖК «Новое Измайлово» в подмосковной Балашихе устроила группа подростков, они взрывают петарды, мусорят и вызывающе ведут себя.
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