В подмосковной Балашихе группа подростков терроризирует местных жителей

Место, где орудуют подростки, находится в районе ЖК «Новое Измайлово».Беспокойную жизнь жителям ЖК «Новое Измайлово» в подмосковной Балашихе устроила группа подростков, они взрывают петарды, мусорят и вызывающе ведут себя.