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В подмосковной Балашихе группа подростков терроризирует местных жителей

В подмосковной Балашихе группа подростков терроризирует местных жителей

Место, где орудуют подростки, находится в районе ЖК «Новое Измайлово».Беспокойную жизнь жителям ЖК «Новое Измайлово» в подмосковной Балашихе устроила группа подростков, они взрывают петарды, мусорят и вызывающе ведут себя.

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