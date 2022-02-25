Легенда НХЛ рассказал, что нужно Овечкину для достижения рекорда Гретцки

Шестикратный обладатель Кубка Стэнли Марк Мессье рассказал, что нужно российскому нападающему "Вашингтон Кэпиталз" Александру Овечкину, чтобы побить рекорд Уэйна Гретцки, который возглавляет список лучших снайперов Национальной хоккейной лиги (НХЛ).