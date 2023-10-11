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Медвежий угол

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Да, мы ждали на Украине быстрой победы

Да, мы ждали на Украине быстрой победы

Даже некоторые из вас, из врагов ожидали, что мы быстро справимся. Но вышло иначе. Мгновенной победы не случилось.

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Комментарии
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Сергей Микульский
При Сердюкове было закрыто 50 военных училищ и академий.  В результате мы столкнулись с острой нехваткой офицерских кадров при ведении СВО на Украине. На начало СВО в России не было ни одного артиллерийского училища. При Сердюкове срочная служба сократилась до одного года. Кто в армии служил, знает, что один год это вообще ни о чем! Все достижения Сердюкова лишь на бумаге, на деле ничего не исполнено.
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