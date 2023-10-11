Даже некоторые из вас, из врагов ожидали, что мы быстро справимся. Но вышло иначе. Мгновенной победы не случилось.
Да, мы ждали на Украине быстрой победы
Комментарии
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Сергей Микульский
При Сердюкове было закрыто 50 военных училищ и академий. В результате мы столкнулись с острой нехваткой офицерских кадров при ведении СВО на Украине. На начало СВО в России не было ни одного артиллерийского училища. При Сердюкове срочная служба сократилась до одного года. Кто в армии служил, знает, что один год это вообще ни о чем! Все достижения Сердюкова лишь на бумаге, на деле ничего не исполнено.
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4 час.
Андрей Калинин
А почему "освежаемая вами пятая колонна в Структурах" до сих пор оттуда не вычищена? Напротив - Чубайс возвращается...
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4 час.
Александр Денисов
Да, мы тоже не ожидали, что глава государство поведется на "бусы", а его дешево "развели"...чужие и что более страшно, "свои"...
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3 час.
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