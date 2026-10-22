В сентябре ввод жилья превысил показатели прошлого года на 9,5% В сентябре 2026 года строительные компании и индивидуальные застройщики Алтайского края ввели в эксплуатацию на 9,5% больше жилья по сравнению с сентябрем 2025 года, пишут "Вести Алтай".
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