В сентябре ввод жилья превысил показатели прошлого года на 9,5% В сентябре 2026 года строительные компании и индивидуальные застройщики Алтайского края ввели в эксплуатацию на 9,5% больше жилья по сравнению с сентябрем 2025 года, пишут "Вести Алтай".