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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Нил Дракманн из Naughty Dog стал объектом насмешек после своего появления на “Зол...

Нил Дракманн из Naughty Dog стал объектом насмешек после своего появления на “Зол...

Нил Дракманн из Naughty Dog стал объектом насмешек после своего появления на “Золотом глобусе”Нил Дракманн, президент Naughty Dog и один из авторов The Last of Us, попал под прицел шутников за свое появление на церемонии вручения “Золотых глобусов”.

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