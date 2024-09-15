Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 611 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Юрий Зубрин
    Говнюк родившийся от говнюка!"Единственная гар...
  • Юрий Зубрин
    Смотрю суды прямо действуют в интересах врагов России .А может именно в них и искать и в среде пограничников этих сам..."Там ему грозит д...
  • Дмитрий Гурин
    И сомневаюсь что ты Н.Н. это место как то себе предстваишь где это?..... 2008 год.Алаудинов в ярост...

"Табунами ходят и вытирают об меня ноги". Писатель Шендерович* рассказал о прелестях жизни либеральной эмиграции

"Табунами ходят и вытирают об меня ноги". Писатель Шендерович* рассказал о прелестях жизни либеральной эмиграции

"Табунами ходят и вытирают об меня ноги", - писатель Виктор Шендерович* описал примечательные подробности прелестей жизни либеральной эмиграции.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Ю
Юрий Зубрин
Свалили ? Теперь наслажлайтесь и живите в ваших мечтах и чаяниях!
Ответить
14 час.
Ваша Светлость
Шендеровича можно привлекать за разжигание межнациональной розни и за антисемитизм, потому что его высказывания вызывают открытую неприязнь к кагтавым...
Ответить
13 час.

Картина дня

наверх