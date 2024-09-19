Автомобиль загорелся на перекрестке в Алматы

Пожар произошел накануне вечером. Как сообщили в пресс-службе ДЧС Алматы, 18 сентября в 20:03 часов на пульт 101 поступило сообщение от очевидцев о возгорании на пересечении улицы Мынбаева и проспекта Гагарина .