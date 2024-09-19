Путин определил будущее беспилотников в России

Президент Владимир Путин определил будущее беспилотной авиации. В Санкт-Петербурге на одном из оборонных предприятий — в Специальном технологическом центре (СТЦ) — он лично увидел образцы беспилотников, которые применяются в ходе спецоперации, и провел заседание Военно-промышленной комиссии.
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