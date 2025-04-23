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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Головин о «Монако»: «Я уже в топ-команде. Мы обыгрывали «Барселону», «Астон Виллу» и способны при удаче доходить до полуфинала ЛЧ. Интерес ко мне был от «Боруссии», «Атлетико», «Ньюкасла»»

– Ты устал, что тебя российские болельщики постоянно чуть ли не выгоняют из «Монако» в другой клуб из топ-5 чемпионатов? – Да я уже привык.

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