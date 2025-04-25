Врач Дементьев: некоторые глазные капли могут стать причиной катаракты

Бесконтрольное использование глазных капель может вызвать серьёзные офтальмологические заболевания.Врач-офтальмолог Дмитрий Дементьев в рамках программы "О самом главном" акцентировал внимание на потенциальной опасности длительного и бесконтрольного использования популярных сосудосуживающих капель для глаз.