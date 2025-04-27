Русская немка рассказала о жизни в Германии: мы граждане второго сорта

Журналистка, российская немка Ира Петер рассказывает о том, как ее соотечественники стали образцовыми мигрантами в Германии, почему близость с "Альтернативой для Германии" — это миф и почему она чувствует связь с восточными немцами.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии