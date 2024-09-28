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Царьград

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Рудник "Скалистый" загорелся на глубине 800 метров в Норильске

Рудник "Скалистый" загорелся на глубине 800 метров в Норильске

Из шахты эвакуируют 356 сотрудников.Пожар произошёл в субботу, 28 сентября, в шахте рудника "Скалистый" в Норильске.

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